Web TV Türkiye Şebnem Bursalı'dan CHP'de 25 milyonluk rüşvet kriziyle ilgili önemli açıklamalar

Şebnem Bursalı'dan CHP'de 25 milyonluk rüşvet kriziyle ilgili önemli açıklamalar

23.12.2019 | 11:31

Sinan Aygün CHP'deki 25 milyonluk rüşvet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyleyen Aygün "Sayın Yavaş bu 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda. Köylünün arsasını alıyorlar diyor. 100 dairelik yeri 1000 daire yapıyorlar diyor Mansur. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya. Bütün Ankara'daki müteahhitler şu anda zan altında" dedi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konşan Atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Şebnem Bursalı: "5 gün boyunca susan, bu iddiaları herkes konuşurken asıl konuşması gerekenlerin konuşmadığı bir CHP vardı" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:11
Şebnem Bursalı'dan CHP'de 25 milyonluk rüşvet kriziyle ilgili önemli açıklamalar 23.12.2019 | 11:31
01:21:08
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'den canlı yayında; CHP'deki 25 Milyon TL'lik rüşvet skandalı hakkında flaş açıklamalar! 23.12.2019 | 11:23
01:07
"Ben 'Rüşvet istedi' diyorum o 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor" 23.12.2019 | 10:20
06:48
"Sayın Yavaş bu 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda" 23.12.2019 | 10:12
01:22
PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı 23.12.2019 | 09:53
28:52
Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 22.12.2019 | 21:51
02:48
Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalında hukuki süreç nasıl işleyecek? Canlı yayında anlattı 22.12.2019 | 19:55
07:26
CHP'de 25 milyonluk rüşvet skandalı! CHP medyası sessiz 22.12.2019 | 17:34
03:46
Ankara'da 25 milyonluk rüşvet iddiası! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi 22.12.2019 | 16:26
20:12
Başkan Erdoğan'dan Denizaltı 'Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde önemli açıklamalar 22.12.2019 | 15:40
02:14
Ahmet Davutoğlu ihanete başbakanlığı döneminde başlamış! İlk Sabah gazetesi yazarlarını hedef almış! 22.12.2019 | 15:22
08:43
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi: "8 ayda bunlar yaşandı 5 yılda neler olacak?" 22.12.2019 | 14:32
02:14
Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! 'Piri Reis' havuza çekiliyor 22.12.2019 | 14:14
01:44
PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe 22.12.2019 | 12:49
01:24
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı 21.12.2019 | 23:44
06:36
CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün karşı karşıya! İşte CHP'deki rüşvet skandalının kronolojisi... 22.12.2019 | 01:21
00:38
Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesinde bu şiiri okudu 21.12.2019 | 22:49
23:45
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çağrı: Siz açıklayana kadar peşini bırakmayacağım 21.12.2019 | 21:12
07:59
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'den flaş açıklama "Yavaş, insan içine çıkamayacak" 21.12.2019 | 17:16
01:50
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 21.12.2019 | 17:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN