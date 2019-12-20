Şehidimizin babası için skandal ifadeler kullanan İyi Partili vekilin villasında çılgın Noel partisi
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy’deki evinde yılbaşı partisi verdi.
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET SAFITÜRK'ÜN BABASINDAN İYİ PARTİ VEKİLİ TÜRKKAN'IN SKANDAL SÖZLERİNE DERS GİBİ CEVAP!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
01:57
01:39
YÖK: Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi 20.12.2019 | 10:40
00:54
03:55
03:01
Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı 20.12.2019 | 09:12
01:32
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den skandal 'Kur'an-ı Kerim' çıkışı 19.12.2019 | 23:16
01:43
01:06
01:44
Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası! 19.12.2019 | 16:17
03:06
CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması! 19.12.2019 | 13:22
01:24
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10