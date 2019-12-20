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Şehidimizin babası için skandal ifadeler kullanan İyi Partili vekilin villasında çılgın Noel partisi

20.12.2019 | 11:38

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy’deki evinde yılbaşı partisi verdi.

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET SAFITÜRK'ÜN BABASINDAN İYİ PARTİ VEKİLİ TÜRKKAN'IN SKANDAL SÖZLERİNE DERS GİBİ CEVAP!
İYİ PARTİLİ VEKİLDEN ŞEHİT BABASI HAKKINDA SKANDAL PAYLAŞIM "BU SARIKLI ARKADAŞ KİM?"

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