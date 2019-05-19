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Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Polis Özel Harekât Komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehidin ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınmasının akabinde omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehit Kayadibi'nin görev arkadaşları selam durdu.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.

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Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı
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