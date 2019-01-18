Şehit meslektaşının çocuğuna karne verirken gözyaşlarına boğuldu

2011 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracının terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taranması sonucu şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in çocukları Yavuz Selim ve Beyza Sayil, karne heyecanı yaşadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, çocukları sabah evlerinden alarak, okullarına götürdü.

Çocukların karnelerini veren ekipler, duygu dolu anlar yaşadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, gözyaşlarını tutamadı.



Gururluyuz ve onurluyuz

Şehit polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil, gururlu ve onurlu olduklarını söyleyerek, "Bugün bizleri yalnız bırakmayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüze ve toplum destekli polislik şube müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bizim için çok gurur ve onur verici bir durum oldu. Gururluyuz ve onurluyuz. Çocuklarımın 2'side başarılı. Onlarla gurur duyuyorum. Rabbim inşallah onları güzel bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yetiştirmeyi bana nasip eder. Güzel evlatlar olarak büyürler ve mürüvvetlerini görürüm. Benim tek temennim budur. Allah bize sabır versin. Zor bir süreç ama gurur verici bir süreç" ifadelerini kullandı.



Şehidin çocuğu Beyza Sayil ise, çok mutlu olduğunu kaydederek, "Bende çok mutluyum. Annemin dediklerine katılıyorum. Karnemde güzel. Polisleri yanımda olunca mutlu oldum ve sevindim" dedi.



Teşkilatımız, şehitlerin emanetlerinin her zaman yanında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek de, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Beyza ve Yavuz'u bugün yalnız bırakmak istemedik. Onları sabah evlerinden aldık ve okullarına getirdik. Karnelerini aldık ve duygu dolu anlar yaşadık. Bizler emniyet teşkilatı olarak şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanındayız" diye konuştu.