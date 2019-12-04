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Şehit Uzman Komando Er Alparslan Kurt, Bitlis'te son yolculuğuna dualarla uğurlandı

04.12.2019 | 09:44

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul etti.

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