Şehit ve Gazi derneklerinden Celal Doğan’a sert tepki

Gaziantep Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, 31 Mart seçimleri dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Seçimde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini belirten dernek yöneticileri, eski HDP Milletvekili, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'a sert tepki gösterdi.

Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, "Hem gidip HDP'nin saflarında siyaset yapacaksın 2 dönem sonra Gaziantep'e dönüp belediye başkanı adayı olacaksın. Biz şehit ve gazi camiası olarak bunu içimize sindiremeyiz" dedi.

Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayıdır da "Bunların babaları mezardan kalksaydı bunların yüzüne tükürürdü" ifadelerini kullandı.



CUMHUR İTTİFAKI'NA SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini belirten Gaziantep Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter, "Arkasını çeşitli terör örgütlerine bağlayan, sizi tükürüğümüzle boğarız diyen, terör sevicilerle ve teröristlerle hiçbir zaman yan yana olmayız, onlarla hiçbir işimiz olmaz. 31 Mart'ta yerel seçimlerde tarafımız tam desteğimiz tabi ki Cumhur İttifakı olacaktır. İşte şimdi sıra bizde, sen bunları yaparsın da bize söz gelmez mi belledin. Hadi oradan hadi oradan diyerek hepinize dur demek için 31 Mart yerel seçimlerde biz STK temsilcileri, şehit aileleri ve malul gaziler olarak sizi bir yumrukla sandığa gömmek için, gazi şehrimiz Gaziantep'i bölücülere değil, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek vereceğiz" dedi.



HDP'NİN SAFLARINDAN BURAYA ADAY OLANLARI İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ

Gaziantep Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz ise "Pazara kadar değil, mezara kadar ülkemizin bölünmez bütünlüğü için her türlü desteği vereceğiz.Hem kalkacaksın teröristlerle bir arada olacaksın, hem onlarla birlikte hareket edeceksin, hem onların programına uyacaksın sonra da kalkıp ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere kardeşim diyeceksin, dağdaki teröristlere özgürlük harekatçısı diyeceksin, onların gözlerinden öperim diyeceksin, teröristin cenazesine katılacaksın taziyesine gidip gözyaşı dökeceksin. Biz bunlarla asla bir arada olamayız. Biz bu ülke için bedel ödemiş insanlarız. Hem gidip HDP'nin saflarında siyaset yapacaksın 2 dönem sonra Gaziantep'e dönüp belediye başkanı adayı olacaksın. Biz Şehit ve Gazi camiası olarak bunu içimize sindiremiyoruz" şeklinde konuştu.



BUNLARIN BABALARI MEZARDAN KALKSA YÜZLERİNE TÜKÜRÜR

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır da, "Benim Bingöl'de oğlum şehit oldu. Bingöl'de ne bağım ne de bahçem var. Oğlum vatan bayrak ve bu millet için şehit oldu. Bugün benim vergim ile maaşını alıp terörle işbirliği yapan insanlara itibar edilmesin. Onlar bu vatanı sevseydi kandil ile beraber olmazlardı. Kaç kuruşluksunuz, siz bizleri tükürüğümüzle boğarız diyorsunuz, biz sizi inşallah sandıkta boğacağız. Bunların babaları mezardan kalksa bu terör sevicilerinin vallahi yüzlerine tükürür. Bunlara selam bile verilmez. 15 sene bu şehre Belediye Başkanı yaptığımız insan bugün terörle yan yana ve kol kola girmeye hiç utanmıyor musun. Boyundan posundan utan bu millet sizlere çok beddua ediyor" diye konuştu.