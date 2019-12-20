Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Akıncı ve Bayraktar TB2 böyle hasret giderdi!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Uçan balık Akıncı" ile Bayraktar TB2'nin "hasret giderme" görüntülerini paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından bir video paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşıma Akıncı ile yeni yoldan gelen Bayraktar TB2'nin "hasret giderdiği" notunu düştü.



İşte Bayraktar'ın o paylaşımı:







