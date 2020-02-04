Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.
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