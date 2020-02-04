Web TV Türkiye Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video

Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video

Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video
04.02.2020 | 15:16

Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'TAN AKINCI PAYLAŞIMI
SELÇUK BAYRAKTAR, AKINCI'NIN YENİ TEST GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
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