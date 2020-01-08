SETA: "Türkiye-Rusya enerji iş birliğinde yeni boyut: TürkAkım"

TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.00'da düzenlenen törenle açıldı. Proje Türkiye-Rusya enerji iş birliğinde yeni bir boyut kazandıracak. Peki Türk Akımı projesi nasıl işleyecek? Türkiye’nin enerji güvenliği artıyor mu? TürkAkım güzergahı nasıl şekillendi? İşte SETA'nın hazırladığı video ve bu soruların cevapları...