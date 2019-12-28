Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün'ün kardeşi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün yaşananları canlı yayında anlattı. Sibel Aygün "Okul bu işin kılıfı...Neden okul yap demiyorlar, sürekli para telaffuz ediyorlar. Okul yapmayı kanun yasakladı bunu neden anlamıyorlar." dedi.
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