Web TV Türkiye Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi

Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi

04.11.2019 | 10:55

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından, Pervari-Doğan köyünden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerine El Yapımı Patlayıcı (EYP) tuzaklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyinde başlatılan operasyon esnasında yapılan mayın aramasında, Cemikari yaylası bölgesinde uzaktan komutalı bir adet antitank roketatar mühimmatı düzeneği olan EYP bulunmuştur. Bulunan EYP düzeneği olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:55
03:25
Belgin Maviş "Maliyetler tarafındaki azalış üretime katkıyı artırıyor" 04.11.2019 | 10:16
04:06
Belgin Maviş "Türkiye’nin risk priminin gerilemesi sonucu TL değer kazandı" 04.11.2019 | 10:17
03:36
Enflasyon hızla geriliyor! Ekim ayında yıllık TÜFE yüzde 8,55'e geriledi 04.11.2019 | 10:07
00:36
Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının trafikte silahla yol keserek bir aileyi darp ettikleri dehşet anları kamerada! 04.11.2019 | 10:05
03:25
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek... 04.11.2019 | 09:40
00:12
Kızıltepe Belediyesi'ne görevlendirme 04.11.2019 | 09:34
04:29
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor 03.11.2019 | 23:41
01:47
Başkan Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti 03.11.2019 | 22:45
11:30
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da! Vatandaşlarla sohbet etti 03.11.2019 | 17:10
00:59
Milletin iradesi 17 yaşında! Başkan Erdoğan'ın sesiyle 03.11.2019 | 17:06
02:31
Başkan Erdoğan Suriye sınırında müşterek harekat merkezini ziyaret etti! 03.11.2019 | 16:15
00:49
HDP kongresinde skandal! Teröristler için ant içtiler 03.11.2019 | 16:14
17:49
Nurettin Canikli A Haber'de! AK Parti iktidarı 17 yaşında 03.11.2019 | 15:09
02:33
MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki 03.11.2019 | 14:06
02:56
AK Parti 3 Kasım 2002'de ilk zaferini aldı! 2002'deki seçimlerde milletin zaferi manşetlerde 03.11.2019 | 13:28
01:40
PKK'lılar Seçil Öğretmeni hedef aldı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Seçil Öğretmen'e destek! 03.11.2019 | 13:21
01:29
Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı 03.11.2019 | 10:11
02:10
41. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan yollar kapatıldı 03.11.2019 | 10:03
02:15
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tel Abyad'ta hain bombalı saldırıya kınama mesajı 02.11.2019 | 17:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN