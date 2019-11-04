Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi
Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından, Pervari-Doğan köyünden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerine El Yapımı Patlayıcı (EYP) tuzaklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyinde başlatılan operasyon esnasında yapılan mayın aramasında, Cemikari yaylası bölgesinde uzaktan komutalı bir adet antitank roketatar mühimmatı düzeneği olan EYP bulunmuştur. Bulunan EYP düzeneği olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:55
03:25
Belgin Maviş "Maliyetler tarafındaki azalış üretime katkıyı artırıyor" 04.11.2019 | 10:16
04:06
Belgin Maviş "Türkiye’nin risk priminin gerilemesi sonucu TL değer kazandı" 04.11.2019 | 10:17
03:36
Enflasyon hızla geriliyor! Ekim ayında yıllık TÜFE yüzde 8,55'e geriledi 04.11.2019 | 10:07
00:36
03:25
00:12
Kızıltepe Belediyesi'ne görevlendirme 04.11.2019 | 09:34
04:29
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor 03.11.2019 | 23:41
01:47
Başkan Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti 03.11.2019 | 22:45
11:30
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da! Vatandaşlarla sohbet etti 03.11.2019 | 17:10
00:59
Milletin iradesi 17 yaşında! Başkan Erdoğan'ın sesiyle 03.11.2019 | 17:06
02:31
Başkan Erdoğan Suriye sınırında müşterek harekat merkezini ziyaret etti! 03.11.2019 | 16:15
00:49
HDP kongresinde skandal! Teröristler için ant içtiler 03.11.2019 | 16:14
17:49
Nurettin Canikli A Haber'de! AK Parti iktidarı 17 yaşında 03.11.2019 | 15:09
02:33
MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki 03.11.2019 | 14:06
02:56
01:40
01:29
Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı 03.11.2019 | 10:11
02:10