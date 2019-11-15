Web TV Türkiye 'Simgelerin köprüsü' yükseliyor

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor

15.11.2019 | 12:36

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları sürüyor.

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