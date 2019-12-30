Web TV Türkiye Sinan Aygün CHP'den istifa etti!

Sinan Aygün CHP'den istifa etti!

30.12.2019 | 09:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

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