Sivillerin YPG'nin Elinden Kurtarılma Anı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da büyük oranda güvenliği sağladı. Vatandaşlar yavaş yavaş evine dönmeye başladı.
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