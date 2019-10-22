Web TV Türkiye SMO askerleri PKK/YPG’ye ait tünelleri imha ediyor

SMO askerleri PKK/YPG’ye ait tünelleri imha ediyor

22.10.2019 | 18:19

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK’ya ait tünel ağını imha etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel SMO mensuplarınca imha edildi. Stratejik olduğu belirtilen tünelin terör örgütü tarafından mühimmat taşımak ve geçiş için kullanıldığı belirtildi. SMO mensupları, iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:14
Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek 22.10.2019 | 18:19
02:56
SMO askerleri PKK/YPG’ye ait tünelleri imha ediyor 22.10.2019 | 18:19
00:31
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu okudu, CHP'liler alkışladı 22.10.2019 | 17:58
00:58
Şehidin oğlundan Mehmetçiğe duygulandıran mektup 22.10.2019 | 17:01
01:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı 22.10.2019 | 17:18
00:31
CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar 22.10.2019 | 17:13
15:07
Müge Anlı, Türkiye'yi sarsan cinayetinin kan donduran şok detaylarını canlı yayında şema ile böyle anlattı! (22 Ekim 2019 Salı) 22.10.2019 | 16:20
06:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2019 | 13:03
06:16
ABD Medyasından harekat yorumu: "Erdoğan kazandı, tam bir Türkiye zaferi" 22.10.2019 | 12:42
02:03
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa 11 kilometre kaldı 22.10.2019 | 12:17
01:25
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Saat 22:00'dan sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilecek! 22.10.2019 | 12:14
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar 22.10.2019 | 11:27
02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı" 22.10.2019 | 11:22
03:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor" 22.10.2019 | 11:12
22:37
Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı 21.10.2019 | 18:57
08:54
İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları 21.10.2019 | 18:56
00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklar asker selamı ile böyle karşıladı 21.10.2019 | 17:05
00:49
Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz bu kez de hakaret etti! 21.10.2019 | 13:13
29:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar 21.10.2019 | 12:34
01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki 21.10.2019 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN