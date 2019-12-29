Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk Ankara'ya getirildi. Öte yandan yaralanan 16 kişi de TSK'ya ait uçaklarla yurda getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:32
03:53
Bakan Soylu "Terör örgütünü tarihe gömeceğiz" 29.12.2019 | 17:37
17:42
02:49
01:39
02:51
Bakan Akar ve komutanlardan sınırın sıfır noktasında kritik ziyaret! 29.12.2019 | 10:06
02:58
06:17
01:31
01:08
Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi 28.12.2019 | 17:27
00:29
Murat Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk! 28.12.2019 | 17:24
02:25
MHP lideri Bahçeli'den 'Libya Tezkeresi' açıklaması 28.12.2019 | 17:06
01:59
Bakan Albayrak'tan Van'a özel teşekkür! 28.12.2019 | 15:12
01:09
"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak! 28.12.2019 | 13:55
00:55
04:40
2020 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları... İşsizlik maaşı nasıl alınır? 28.12.2019 | 13:38
03:01
02:38
Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı? 28.12.2019 | 12:57
07:24