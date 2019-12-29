Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk Ankara'ya getirildi. Öte yandan yaralanan 16 kişi de TSK'ya ait uçaklarla yurda getirildi.