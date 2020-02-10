Web TV Türkiye Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video
10.02.2020 | 18:52

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, rejim güçlerinin saldırısının ardından, "Gözlem noktalarımız görevlerine kararlılıkla devam edecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısına ilişkin, "Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir." dedi.

"Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecek"
İdlib'de gözlem noktalarından çekilmenin söz konusu olmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır."

"Libya ikinci bir Suriye haline getirmemelidir"
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir." diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video 07:55
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video 10.02.2020 | 18:52
Eğitimde fırsat adaleti nasıl sağlanacak? 07:45
Eğitimde fırsat adaleti nasıl sağlanacak? 10.02.2020 | 12:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı 00:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı 10.02.2020 | 11:58
Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor 01:38
Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor 10.02.2020 | 11:14
Şırnak Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı son anda önlendi! | Video 02:24
Şırnak Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı son anda önlendi! | Video 09.02.2020 | 20:16
Van'da eğitime kar engeli! Yarın ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi | Video 02:39
Van'da eğitime kar engeli! Yarın ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi | Video 09.02.2020 | 11:16
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! 02:19
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! 08.02.2020 | 23:30
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı 01:40
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı 08.02.2020 | 21:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 23:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 08.02.2020 | 16:54
Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar 17:06
Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar 08.02.2020 | 12:44
Son dakika! Yalova Belediyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu! 04:07
Son dakika! Yalova Belediyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu! 08.02.2020 | 11:32
Tevfik Göksu'dan zam tepkisi Hayatı ucuzlatacağız dediler, %35 zam yaptılar | Video 00:52
Tevfik Göksu'dan zam tepkisi "Hayatı ucuzlatacağız dediler, %35 zam yaptılar" | Video 07.02.2020 | 18:17
Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video 01:28
Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 17:09
Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasında ihmal mi vardı? | Video 05:09
Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:55
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! 7 Şubat 2020 Cuma Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın | Video 10:39
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! (7 Şubat 2020 Cuma) "Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın" | Video 07.02.2020 | 12:47
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video 29:57
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video 06.02.2020 | 21:28
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti | Video 00:23
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti | Video 06.02.2020 | 18:32
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan canlı yayında flaş 'İlker Başbuğ' açıklaması | Video 20:19
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan canlı yayında flaş 'İlker Başbuğ' açıklaması | Video 06.02.2020 | 16:56
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: Basit bir insan hatası | Video 23:45
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: "Basit bir insan hatası" | Video 06.02.2020 | 10:31
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 01:30
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 06.02.2020 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN