Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Başkan Erdoğan talimatı verdi, çekilme söz konusu değil | Video

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, rejim güçlerinin saldırısının ardından, "Gözlem noktalarımız görevlerine kararlılıkla devam edecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısına ilişkin, "Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir." dedi.

"Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecek"

İdlib'de gözlem noktalarından çekilmenin söz konusu olmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır."

"Libya ikinci bir Suriye haline getirmemelidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir." diye konuştu.