Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video
San dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
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