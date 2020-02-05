Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (5 Şubat 2020 Çarşamba) | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya ilişkin önemli bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır.