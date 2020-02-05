Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması... Esad rejimine Şubat sonuna kadar süre! | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İblid'deki alçak saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada; Esad rejimin Türk Silahlı kuvvetleri'nin gözlem noktalarında geriye çekilmesi için Şubat sonun kadar süre tanınacağı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimi güçlerinin Şubat sonun kadar geri çekilmemesi halinde Türkiye'nin bu meseleyi gerektiği şekilde çözeceğini belirtti.