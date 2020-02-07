Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video
Son dakika; 6 AK Partili vekilin avukatları İlker Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki dilekçeyi savcılığa sundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 17:09
05:09
Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağı kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:55
10:39
29:57
00:23
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti | Video 06.02.2020 | 18:32
20:19
23:45
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası: "Basit bir insan hatası" | Video 06.02.2020 | 10:31
01:30
02:51
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 06.02.2020 | 10:08
02:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 06.02.2020 | 10:05
02:09
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 06.02.2020 | 09:58
01:57
05:50
03:13
29:11
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale Delice'de önemli açıklamalar 05.02.2020 | 17:42
01:30
Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu A Haber’e anlattı 05.02.2020 | 17:13
03:40
İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi 05.02.2020 | 16:53
02:53
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video 05.02.2020 | 16:31
00:55