Son dakika haberi: İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu | Video

Son dakika; 6 AK Partili vekilin avukatları İlker Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki dilekçeyi savcılığa sundu.