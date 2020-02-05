Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video
Son dakika flaş haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinciçığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray'a gidiyor. Olay yerinden gelen son bilgilerde çığ felaketinde vefat edenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. Van Bahçesaray'da ikinci çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Ankara'dan 100 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi de yola çıktığı bildirildi.
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