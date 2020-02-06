Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan canlı yayında flaş 'İlker Başbuğ' açıklaması | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamalarıyla ilgili olarak, "Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor" ifadelerini kullandı.
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