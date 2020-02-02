Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye sınırına büyük sevkiyat | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin Suriye sınırı bölgesine askeri sevkiyata ve sınırda iki bölgeye tahkimata başladı.
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