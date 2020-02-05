Son dakika! Van Bahçesaray için 100 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yola çıktı | Video
Son dakika flaş haberi... Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 8 Jandarma, 9 sivil, 3 korucu , 3 itfaiye eri şehit oldu. Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri için Ankara'dan 100 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin (JAK) yola çıktığı açıklandı. Olay yerinden gelen son bilgilerde çığ felaketinde vefat edenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.
SON DAKİKA! VAN BAHÇESARAY'DAN ACI HABER! 8 JANDARMA, 9 SİVİL, 3 KORUCU , 3 İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU |VİDEO
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