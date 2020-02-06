Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video

Son dakika.. Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinde vefat eden şehitlerimiz törenle memleketlerine uğurlanıyor.

11 asker, 8 korucu ve Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.