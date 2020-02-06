Web TV Türkiye Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video

Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video

Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video
06.02.2020 | 09:58

Son dakika.. Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinde vefat eden şehitlerimiz törenle memleketlerine uğurlanıyor.

11 asker, 8 korucu ve Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 02:51
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 06.02.2020 | 10:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 02:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 06.02.2020 | 10:05
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 02:09
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 06.02.2020 | 09:58
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video 01:57
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı: 38 bin TL | Video 06.02.2020 | 09:45
Bakan Albayrak, depremden yaralı kurtulan çocuğun isteğini kırmadı, Başkan Erdoğan’la görüştürdü | Video 05:50
Bakan Albayrak, depremden yaralı kurtulan çocuğun isteğini kırmadı, Başkan Erdoğan’la görüştürdü | Video 05.02.2020 | 18:29
Bakan Süleyman Soylu Van'da gerçekleşen çığ faciasıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı 03:13
Bakan Süleyman Soylu Van'da gerçekleşen çığ faciasıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptı 05.02.2020 | 17:50
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale Delice'de önemli açıklamalar 29:11
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale Delice'de önemli açıklamalar 05.02.2020 | 17:42
Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu  A Haber’e anlattı 01:30
Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu  A Haber’e anlattı 05.02.2020 | 17:13
İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi 03:40
İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi 05.02.2020 | 16:53
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video 02:53
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video 05.02.2020 | 16:31
Son dakika! Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili Van Valisi Bilmez'den, açıklama | Video 00:55
Son dakika! Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili Van Valisi Bilmez'den, açıklama | Video 05.02.2020 | 16:11
Son dakika! Van Bahçesaray için 100 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi JAK yola çıktı | Video 05:05
Son dakika! Van Bahçesaray için 100 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yola çıktı | Video 05.02.2020 | 15:52
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'de önemli açıklamalar | Video 16:04
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'de önemli açıklamalar | Video 05.02.2020 | 15:22
Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video 01:02
Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video 05.02.2020 | 15:06
İdlib şehitlerine son veda! | Video 03:23
İdlib şehitlerine son veda! | Video 05.02.2020 | 15:04
Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video 05:38
Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video 05.02.2020 | 14:24
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video 05:49
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video 05.02.2020 | 13:59
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi ve Meclis'e çağrıda bulundu | Video 03:41
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi ve Meclis'e çağrıda bulundu | Video 05.02.2020 | 13:05
Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video 02:35
Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video 05.02.2020 | 12:51
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 5 Şubat 2020 Çarşamba | Video 01:00:56
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (5 Şubat 2020 Çarşamba) | Video 05.02.2020 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN