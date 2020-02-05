Web TV Türkiye Son dakika! Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili Van Valisi Bilmez'den, açıklama | Video

Son dakika! Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili Van Valisi Bilmez'den, açıklama | Video

Son dakika! Van Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili Van Valisi Bilmez'den, açıklama | Video
05.02.2020 | 16:11

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti.

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