Son dakika! Yalova Beleldiyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu!
CHP'li Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan Reşat Elgin, bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Belediyede resmi hesabın dışında müteahhit bağışlarının aktarıldığı bir hesabın kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaptaki paraları alan Elgin'i belediyedeki görevine 5 yıl önce FETÖ getirdi. FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaaslan'ın kurduğu ekip, Yalova Belediyesi'ndeki eski muhabese müdürünü alaşağı etmiş ve Elgin'i örgütün kasası yapmıştı.
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