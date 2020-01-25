Sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 15:32
03:19
Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar... 25.01.2020 | 14:45
02:20
01:52
04:57
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi 25.01.2020 | 14:32
01:45
Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi 25.01.2020 | 14:21
00:46
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! 25.01.2020 | 12:37
25:42
Bakanlar, Elazığ'daki son durum hakkında bilgi verdi 25.01.2020 | 12:10
14:26
00:19
08:06
04:56
Öğ. Üy. Süha Özden'den flaş yeni deprem ihtimali açıklaması! 25.01.2020 | 11:08
02:19
Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki depremi 3 ay önceden böyle haber vermişti! 25.01.2020 | 10:33
11:03
02:09
Elazığ''da depremden 13 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı! 25.01.2020 | 10:01
01:46
01:14
04:04
Elazığ’da 6,8 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlar kamerada 25.01.2020 | 08:59
28:05