Sözcü Gazetesi davasında karar çıktı: Emin Çölaşan ve Necati Doğru dahil 7 kişiye hapis!

Sözcü davası olarak bilinen ve Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın da içerisinde bulunduğu yazar ve çalışanlara yönelik ‘Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. İşte Sözcü davasındaki cezalar…