Stratejik milli yatırımlar neden hedefte? İşte 'Tank Palet Fabrikası' gerçeği...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki 'Tank Palet Fabrikası'nın Katar şirkete satıldığını ileri sürerek, hükümeti yerli ve milli olmamakla suçluyor. Peki 'Tank Palet Fabrikası' olayının aslı nedir? Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 'Tank Palet Fabrikası' Katar ordusuna mı satıldı? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında; 'Tank Palet Fabrikası' ile ilgili gerçekleri ve stratejik milli yatırımların neden hedefte olduğu konusunda açıklamalarda bulundu.
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