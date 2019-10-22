Web TV Türkiye Süre doluyor çekilme sürüyor! PKK/YPG konvoyu Kamışlı'dan ayrıldı

Süre doluyor çekilme sürüyor! PKK/YPG konvoyu Kamışlı'dan ayrıldı

22.10.2019 | 19:04

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen '120 saatlik' süre bu akşam saat 22'de doluyor. Sürenin dolmasına saatler kala son çekilme görüntüleri geldi. Kamışlı bölgesinden gelen görüntülerde PKK/YPG'li teröristleri taşıyan konvoyu böyle görüntülendi.

ABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyunu görüntülendi.

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME GÖRÜNTÜSÜ
Teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden çekilme süreci devam ediyor. Teröristlerin Kamışlı'dan çekildiği anlar sınırdaki kameralara böyle yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ŞU AN İTİBARİYLE 700-800 TERÖRİST ÇEKİLDİ
Rusya ziyharet öncesi açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. Bunların tamamı çıkacak." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEZSE HAREKAT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. Çekilme sürecinde ise sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde.

Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek.

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