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Suriye sınırına askeri araç ve komando sevkiyatı | Video

Suriye sınırına askeri araç ve komando sevkiyatı | Video
02.02.2020 | 18:12

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor.

Türkiye'deki birliklerden Hatay'a gelen askeri araçlar komandolar jandarma eşliğinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Askeri araçların ve komandoları Zeytin Dalı Sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine gideceği öğrenildi.

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