Suriye’de üst bölgesine saldırı düzenlendi: 5 asker yaralı!

Suriye'deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 yaralı asker olay yerinden helikopterler ile tahliye edildi. 2 yaralı askeri taşıyan helikopter Kilis Devlet Hastanesine iniş yaptı. Bu esnada 'Atak' helikopterleri havada güvenliği sağladı. 3 yaralı askerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine helikopterle kaldırıldı.Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla YPG/PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi.