Süryanilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilise teşekkürü

İstanbul’da Ermenilerden sonra 18 bin kişi ile en büyük azınlık grubu içerisinde yer alan Süryaniler, uzun yıllardır başka cemaatlerin kiliselerinde misafir olarak ibadet ediyordu. Geçtiğimiz hafta Süryani Kilisesi'nin inşası için belediyeden onay çıkmış İstanbul Yeşilköy'de kilisenin inşası için çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu. Süryaniler yaşanan bu gelişme sonrasında Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduklarını açıkladılar.