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Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim?

12.12.2019 | 16:33

'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Talat Atilla, kaynağının CHP'den önemli bir isim olduğunu belirterek, "CHP lideri hâlen, 'Hayır hiçbir CHP'li çıkmamıştır' demedi. Bu bir. Hâlen bu kelimeyi kullanmadı. İnce, 'CHP içinde bir çete vardır' dedi. Ona 'Çeteyi açıkla' diyemediler." ifadesini kullandı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına konuşan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar önemli değerlendirmelerde bulundu.

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