Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma töreninde gündeme ilişkin kritik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li milletvekilleri kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'lardan rahatsızlar... Tank, palet fabrikasının satılması diye bir şey yok. Tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerimin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır" diyerek son zamanlarda ortaya atılan asılsız iddialar son noktayı koydu.