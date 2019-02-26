Tanzim noktalarında bakliyat satışları başladı! İşte bakliyat fiyatları

Fırsatçılara karşı vatandaşı rahatlatmak amacıyla açılan tanzim satış noktalarında sebze ve meyve satışlarının ardından bakliyat satışları da başladı. Bugünden itibaren tanzim marketlerde yerini alacak bakliyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun olacak. Fiyatlarla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Mercimek 5.50 lira, nohut 4.50 liradan bugün satılmaya başlayacak. Pirinç ise haftaya kilosu 6 liradan satışa çıkacak" dedi. Ayrıca bugünden itibaren tanzim satış noktalarında yeşil elma ve kırmızı elma da satılmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda bakliyat satışı da tanzim noktalarında yerini alacak demişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kısa bir süre sonra ise tanzimlerde bakliyat satışı başlamış oldu.