'Tanzim satış' dönemi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Tanzim Satış' noktalarında vatandaşlara üreticiden alınan sebze ve meyveler ulaştırılmaya başlandı. Tüm yurtta başlayan 'Tanzim Satış' noktaları ile vatandaşlar artık sebze ve meyvelere direkt olarak üreticiden alınarak fiyatlara kar eklenmeden satılacak. A Haber, İstanbul'da Bayrampaşa Yıldırım Mahalllesi'nde kurulan tanzim satış noktasında ilk satışları ve fiyatları yerinde takip etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in de açılışında bulunduğu Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Tanzim Satış noktası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.