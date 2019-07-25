Tarihçi Halil İnancık vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Fatih Camisi haziresinde İnalcık'ın kabri başında düzenlenen törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Murat Bardakçı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık ve talebeleri katıldı. İnalcık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak anma programlarının devam ettirildiğini aktaran Coşkun YIlmaz, "Halil İnalcık hocamızın kabri bu. Burada Kemal Karpat hocamızın kabri var. Burada Semavi Eyice hocamızın ve Ali Emiri, millet kütüphanesinin kurucusunun kabri var. Fatih Haziresinin bu köşesi bir anlamda tarihçiliğimizin devasa isimlerinin buluştuğu bir yer oldu. Bu kabirleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sene-i devriyelerde yaptırıyoruz. Halil hocamızın ve Semavi hocamızın kabrini yaptırdık. Kemal hocamızın kabrinin yapımı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şüphesiz hepimize ufuk açan bir insandı" diye konuştu.



Anma töreninde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Hiç birimiz Halil Hocamızın kabına varamayız. İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Arkadan kitapları ve defterleri kapanmayanlar bu milletin hatıratına, yaşadıklarına ve yaşayacaklarına ışık tutanlardır. Mürşitlerdir. Halil hocamız bunlardan biridir. Uzun ömrü boyunca, son demine kadar irşad etmekte, hem kendi gayreti hem de Allah-u Teala'nın himmetiyle bulunmaz ve aşılmaz bir vazife yerine getirdi. Helalleştiğimiz anda dahi bize öğretmekte devam etti. Hafızası açıktı. Bu bir lütfullahtır" dedi.



İnalcık'ın sert bir hoca olduğunu ifade eden Ortaylı, "Kusur affetmezdi. Lakin adaletli biriydi. Adaletini sadece talebelerine karşı değil çok yakın dostlarına hatta ailesi fertlerine karşı da istisnasız uygulamıştır. Çok az yanılmıştır. Kendine göre bir şefkati vardı. O şefkat ancak doğrunun üzerinde giderdi. Kendine göre bir tevazu vardı. O tevazunun tek ölçüsü şuydu; biz eksik geldik, eksik gideriz. Hayat boyunca kendini her zaman nakıs hisseden nadir insanlardan biriydi" diye konuştu.



Anma töreninin ardından Fatih Belediyesi tarafından lokma ikramı yapıldı.