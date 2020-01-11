Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Meclisin kuruluşunun 100. yılı için özel hazırlanan video mesajları, TBMM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlanmaya devam ediyor. İlk olarak yayınlanan sanatçı Rasim Öztekin'in video mesajının ardından ikinci video da bugün TBMM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlanan tarihçi İlber Ortaylı’nın mesajı oldu.