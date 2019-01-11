TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan sürpriz ziyaretler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan Camiinde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Binali Yıldırım, konvoyu güzergah üzerindeki bir kafenin önünde durdurarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kafede bir süre oturarak sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra ise Naci-Hatice Canruh ve Murat-Seda Koçak çiftlerinin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Hane halkıyla sohbetler eden Başkan Yıldırım, evdeki çocukları kucağına alarak onlarla ilgilendi. Ameliyat olduğu için hastanede yatan bir kişiyi ise arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldırım ve ev halkının sohbetleri sırasında neşeli anlar yaşandı. Sohbetin ardından ev halkının fotoğraf çektirme talebini kırmayan Binali Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.