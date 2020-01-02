TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanıyor
AK Parti Dışişleri Komisyon Üyesi Ali Şahin ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Libya Tezkeresi'nin Türkiye için zarureti hakkında önemli açıklamalarda bulundular.
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