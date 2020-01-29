TBMM'de ortak Kudüs bildirisi
TBMM'de ortak 'Kudüs' bildirisi okunuyor. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
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