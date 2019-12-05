TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı. Buna göre, dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek. 2020 yılında 12 PPK toplantısı yapılacak. Enflasyonun ise yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedefleniyor. İş Portföy Baş Ekonomisti Nilüfer Sezgin, A Para canlı yayınında; TCMB'nın 2020 yılı için açıkladığı para ve kur politikası hedeflerini değerlendirdi.
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