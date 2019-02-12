Tekirdağ'da hakkında tutuklama kararı çıkan 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' zanlısı adliyenin 4'üncü katından atladı!

Olay, Zafer Mahallesinde bulunan Çorlu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanan Turgay K., bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Turgay K.'nın mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama kararını duyan Turgay K., bir anda duruşma salonundan çıkarak, 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Turgay K., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da adliyede incelemede bulunarak, bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.