TEKNOFEST için tarih ve yer belli oldu

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.