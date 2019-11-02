Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.
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