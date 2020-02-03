Web TV Türkiye Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket... Türk bayrağını temizledi öperek alnına koydu |Video

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket... Türk bayrağını temizledi öperek alnına koydu |Video

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket... Türk bayrağını temizledi öperek alnına koydu |Video
03.02.2020 | 10:25

İstanbul Sancaktepe’de bir temizlik personelinin yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpmesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Temizlik personelinin örnek davranışından dolayı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak temizlik personeline teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağını yırtmıştı. Yurt genelinde Yunan vekile tepkiler yağmıştı. Sancaktepe' de yaşanan olay ise Yunan milletvekiline en iyi cevap oldu.Sancaktepe Belediyesinde görevli olarak çalışan bir temizlik personeli yerde gördüğü Türk Bayrağına duyarsız kalmadı. Yerde gördüğü bayrağı alan temizlik görevlisi ilk önce tozunu sildi ardından öperek alnına koydu. O anlar ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.


Bayrağı yerden kaldırarak öpen temizlik görevlisi, " Bayrak bizim gururumuz, Bayrağımızı kimse yere atamaz. Bu bayrak başımızın tacı, şehitlerimizin kanı var. Bayrak şerefimiz, namusumuz ben 3 arkadaşımı şehit verdim. 3 oğlum var gerekirse onları da şehit vermeye hazırım. Bayrağımızı Allah'ın izniyle kimse indiremez" diye konuştu.


Temizlik personelinin duyarlı davranışından dolayı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medyada hesabından bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti. Döğücü paylaşımında, "Görüntüyü az önce arkadaşlar yolladı. Bayrağı yerden alıp öpen, özenle katlayıp cebine koyan güzel yürekli personelimiz Derviş Darçın'ı, bu duyarlı yaklaşımı için gönülden kutluyorum. Bu incelik, bu özen bir milletin milli değerlerine karşı sonsuz sevgi ve bağlılığının özeti " diye mesaj yayınladı. Öte yandan cep telefonu görüntüsünde temizlik görevlisi yerde bulduğu Türk Bayrağını özenle temizliyor öperek alnına koyuyor daha sonra katlayarak ceketinin cebine koyuyor.

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