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Terör örgütleri PKK/PYD-YPG'nin son 11 yılda Türkiye'de katlettiği çocuklar!

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat'ın başlangıcından beri 277 terörist etkisiz hale getirilirken, 11 köy de teröristlerden temizlendi. Ayrıca bazı bölgelerde teröristlerin teslim olduğu ve yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör yanlıları manipüle çabasına girdi. Özellikle de Trump'ı etiketleyerek paylaşılan eski fotoğraflarla provokasyon yapılmaya çalıştığı ortaya çıktı. İşte her fırsatta provokasyon yapan terör örgütlerinin son 11 yılda Türkiye'de şehit ettiği çocuklar...

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Terör örgütleri PKK/PYD-YPG'nin son 11 yılda Türkiye'de katlettiği çocuklar!
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